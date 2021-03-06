Başkan Ayşe Çakmak’tan FETÖ propagandasına cevap

ABD'de FETÖ terör örgütü uzantısı olan Silenced Turkey imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" propagandasına tepkiler büyüyor.
ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin karalama kampanyasına bir tepki de Siverek'ten yükseldi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı çekemeyerek çirkin ifadelere reklam panosunda yer veren FETÖ'cülere karşı kule board ile cevap verdi.
Çirkin saldırıya karşı şehrin girişlerine ''Love Erdoğan'' yazısıyla cevap verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle düşmanlığını gösteren FETÖ militanları nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olduysalar bugünde başarısız olacaklar. FETÖ'cü hainlerin çirkin saldırıları karşısında dik duruşumuzu göstereceğiz. Millet olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.