Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Ayşe Çakmak’tan FETÖ propagandasına cevap

Başkan ’tan propagandasına cevap

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediye Başkanı , şehrin girişlerinde bulunan ışıklı tabelaları "LOVE Erdoğan" yazılarıyla donattı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 6.3.2021 21:25 Son Güncelleme: 6.3.2021 21:25 ABONE OL
Başkan Ayşe Çakmak’tan FETÖ propagandasına cevap

ABD'de FETÖ terör örgütü uzantısı olan Silenced Turkey imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" propagandasına tepkiler büyüyor.

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin karalama kampanyasına bir tepki de Siverek'ten yükseldi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Türkiye'yi ve Erdoğan'ı çekemeyerek çirkin ifadelere reklam panosunda yer veren FETÖ'cülere karşı kule board ile cevap verdi.

Çirkin saldırıya karşı şehrin girişlerine ''Love Erdoğan'' yazısıyla cevap verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle düşmanlığını gösteren FETÖ militanları nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olduysalar bugünde başarısız olacaklar. FETÖ'cü hainlerin çirkin saldırıları karşısında dik duruşumuzu göstereceğiz. Millet olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Ayşe Çakmak’tan FETÖ propagandasına cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA