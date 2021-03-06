Başkan Ayşe Çakmak’tan FETÖ propagandasına cevap

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin ifadelerle düşmanlığını gösteren FETÖ militanları nasıl 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olduysalar bugünde başarısız olacaklar. FETÖ'cü hainlerin çirkin saldırıları karşısında dik duruşumuzu göstereceğiz. Millet olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.