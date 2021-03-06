Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Sabah saatleri itibarıyla market çalışma saatleri hakkında sorgulamalar başladı. Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte sürecin ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor gibi sorulara yanıt ararken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge yayımlanmıştı. Genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.