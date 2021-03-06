Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgeye göre; 4 ayrı risk grubunda bulunan illerdeki market çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Daha önceleri sokağa çıkma yasağında belirli saat aralığında ikametlerine en yakın işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar yeni yayımlanan genelge ile , saat kaça kadar açık gibi pek çok soruya yanıt arıyor. İşte hafta içi hafta sonu , , , !

Giriş Tarihi: 6.3.2021 07:01 Son Güncelleme: 6.3.2021 07:02 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Sabah saatleri itibarıyla hakkında sorgulamalar başladı. Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte sürecin ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar , saat kaçta açılıyor gibi sorulara yanıt ararken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge yayımlanmıştı. Genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!
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