Bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Sabah saatleri itibarıyla market çalışma saatleri hakkında sorgulamalar başladı. Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte sürecin ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor gibi sorulara yanıt ararken bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge yayımlanmıştı. Genelgeye göre; market çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi…
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.