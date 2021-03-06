6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, kalktı mı? Bugün Bursa, Antalya ve Adana’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Mart ayının ilk gününden itibaren ülkemizde uygulanmakta olan birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu. Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bu noktada "Bursa, Antalya ve Adana'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar bugün yasak var mı, kalktı mı?" sorularını ait yanıtı araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller ile beraber tüm normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kamuoyu ile paylaşıldı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor.