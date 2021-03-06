Hava durumundan son dakika: Kuvvetli olacak!

Son dakika haberi… Bugün İstanbul ve birçok il yağışlı havanın etkisinde kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarılarına göre; akşam saatleriyle beraber yarın da bazı illerimizde yağışlı havanın etkisini arttırması bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarırken bu illerde sıcaklıkların da hissedilir oranda düşeceği bilgisini paylaştı.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 6 Mart günü akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerinde etkili olması beklenirken Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. İşte son dakika hava durumu uyarısına dair detaylar…
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BU AKŞAM VE YARIN ETKİLİ OLACAK!
Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Denizlerde ise Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor.