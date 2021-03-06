Hava durumundan son dakika: Kuvvetli olacak!

Son dakika haberi… Bugün İstanbul ve birçok il yağışlı havanın etkisinde kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarılarına göre; akşam saatleriyle beraber yarın da bazı illerimizde yağışlı havanın etkisini arttırması bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağış konusunda vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyarırken bu illerde sıcaklıkların da hissedilir oranda düşeceği bilgisini paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 6 Mart günü akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerinde etkili olması beklenirken Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. İşte son dakika hava durumu uyarısına dair detaylar…