Husumetli olduğu galerici ormanda öldürdü

Kahramankazan ilçesinin merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki piknik alanına giden 3 kişi, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bulunan kişinin başının arkasından ve kasık bölgesinden isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma da cesedin 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan inşaat işçisi Mehmet K. olduğu tespit edildi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet K.'nın 3 gün önce Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak işe gittiği, sonrasında da kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Mehmet K.'nın cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma cinayetle ilgili soruşturmasında inşaat işçisi Mehmet K.'nin galericilik yapan Y.Y'nin husumetli olduğunu öğrendi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Y.Y'yi evinde yakaladı. Zanlının evindeki aramalarda bir ruhsatlı ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri süren Y.Y, cinayeti işlediğini itiraf etti.