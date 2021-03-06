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'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Duraklarda yoğunluk yaşandı!

tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Kabine toplantısının ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve pek çok kısıtlama ile ilgili yeni kararlar alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldı ilk Cumartesi günü toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

DHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:02 ABONE OL
İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Duraklarda yoğunluk yaşandı!

Son yapılan kabine toplantısının ardından Cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı.

İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi.

Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.

Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.

Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti.

Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

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İstanbul'da kısıtlamasız ilk Cumartesi! Duraklarda yoğunluk yaşandı!
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