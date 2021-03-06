Kardeş pitbull gezdirdi! Ağabey bekçiyi bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yasak olmasına rağmen parkta pitbull cinsi gezdiren çocuğu uyaran mahalle bekçisi, çocuğun 19 ayrı suç kaydı bulunan ağabeyi tarafından bıçaklandı. Bekçi ölümden saldırganı ayağından silahla vurarak kurtuldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir internet haber sitesinde yer verilen "Gaziantep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu" şeklindeki haber ile ilgili olarak yapılan incelemede, dün ilçenin Hafızpaşa mahallesinde meydana gelen olayda, izinli olduğu süreçte çocuğunu parkta gezdiren mahalle bekçisi M.G.'nin parkta pitbull cinsi köpek gezdiren bir çocuğu uyardığı, sonrasında çocuğun ağabeyi Y.Y'nin gelerek bekçiye bıçakla saldırdığı açıklandı.

Bekçi M.G.'nin kendisini koruma amaçlı olarak saldırganı ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, yapılan soruşturma neticesinde saldırgan Y.Y.'nin farklı suçlardan 19 kaydının bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.