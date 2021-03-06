Marmaris’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı

Marmaris ilçe Sanayi çıkışında bulunan benzin istasyonu önünde meydana gelen olay kısa süreli panik yarattı. Yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri canla başla çalışırken olayı görüntülemek isteyen vatandaş yoğun bir trafik sıkışıklığına neden oldular.
KARDEŞİNE KIZDI ARACINA BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Edinilen bilgiye göre kardeşiyle arasında bir sürtüşme yaşayan H.K. sinirlenip benzinciden aldığı benzini kamyonete dökerek yaktı.
Yangın başladıktan sonra kendine gelen H.K. itaiye ekipleri ile yangının çevreye sıçramaması için mücadele verdi.