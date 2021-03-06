Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı

’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı

Muğla'nın turistik ilçesi 'te karayolunda öğle saatlerinden büyük bir cadde olan Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde araç yangını meydana geldi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.3.2021 18:42 ABONE OL
Marmaris’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı

Marmaris ilçe Sanayi çıkışında bulunan benzin istasyonu önünde meydana gelen olay kısa süreli panik yarattı. Yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri canla başla çalışırken olayı görüntülemek isteyen vatandaş yoğun bir trafik sıkışıklığına neden oldular.

KARDEŞİNE KIZDI ARACINA BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Edinilen bilgiye göre kardeşiyle arasında bir sürtüşme yaşayan H.K. sinirlenip benzinciden aldığı benzini kamyonete dökerek yaktı.

Yangın başladıktan sonra kendine gelen H.K. itaiye ekipleri ile yangının çevreye sıçramaması için mücadele verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA