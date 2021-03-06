Marmaris’in orta yerinde aracına benzin döküp yaktı

Marmaris ilçe Sanayi çıkışında bulunan benzin istasyonu önünde meydana gelen olay kısa süreli panik yarattı. Yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri canla başla çalışırken olayı görüntülemek isteyen vatandaş yoğun bir trafik sıkışıklığına neden oldular.