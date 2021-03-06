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Çılgın sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuçları bilet sorgulama ekranı! (6 Mart 2021)

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği 6 Mart çılgın çekiliş sonuçları için gözler resmi sitesine çevrildi. Devreden büyük ikramiyenin 119 milyon 739 bin 126 TL olmasının ardından tarafından gerçekleştirilen bu ikramiye ilgi de oldukça artmıştı. Bu noktada binlerce kişi “ sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorusuna ait yanıtı araştırıyor. MPİ ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20.45’teki çekilişin ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 19:11 Son Güncelleme: 6.3.2021 19:11 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı! 6 Mart 2021

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerine doğru araştırmalar da hız kazandı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye 119 milyon TL'yi aşarken binlerce vatandaş bu ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kurarak şanslı numaraları tahmin etmek istiyor. Öte yandan "6 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna ait yanıt araştırılmaya başlandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam MPİ canlı yayın ile naklen yayınlanacak çekilişin ardından açıklanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (6 MART 2021)

Her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek çekilişin 20.45'te MPİ Tv üzerinden ve kurumun youtube kanalından açıklanacağı bilinirken konuyla alakalı olarak araştırmalar da hız kazandı. Çekilişin ardından kişiler biletlerini Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.

Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam Alp Kırşan'ın sunumu ile canlı olarak yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8 ekranında 20.45'te canlı olarak takip edilebilecek.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı! (6 Mart 2021)
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