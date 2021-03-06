Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı! (6 Mart 2021)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için akşam saatlerine doğru araştırmalar da hız kazandı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye 119 milyon TL'yi aşarken binlerce vatandaş bu ikramiyenin sahibi olabilmenin hayalini kurarak şanslı numaraları tahmin etmek istiyor. Öte yandan "6 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna ait yanıt araştırılmaya başlandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam MPİ canlı yayın ile naklen yayınlanacak çekilişin ardından açıklanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (6 MART 2021)

Her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilmekte olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek çekilişin 20.45'te MPİ Tv üzerinden ve kurumun youtube kanalından açıklanacağı bilinirken konuyla alakalı olarak araştırmalar da hız kazandı. Çekilişin ardından kişiler biletlerini Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek.