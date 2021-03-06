'Kadın başına oto tamircisinde ne işin var?' dedi arabasını almaya bile gelmedi

"EŞİ DEĞİL İŞÇİ GİBİ DAVRANDI"

Eşinden işin inceliklerini öğrendiğini anlatan Kuşçu, "Bana eşi gibi değil de işçi gibi davrandı. İşçi gibi davranmasaydı öğrenemezdim herhalde. Benim de arabalara merakım vardı. Değişik işlerle uğraşmayı seviyordum. Eşimin çok büyük desteği oldu." dedi.

Kuşçu, sanayi sitesinde ilk zamanlarda yadırgandığını, daha sonra tepkilerin değiştiğini belirtti.

İlerleyen dönemde esnafın ve müşterilerin kendisine destek vermeye başladığını ifade eden Kuşçu, şöyle dedi:

"(Helal olsun, erkek ustalar ağlaşıyorsunuz. Bayan usta var erkek gibi çalışıyor, biraz utanın) gibi söylemler olmaya başladı. Bu da beni onurlandırdı. Mesleğime dört elle sarıldım. Akşam eve gidiyorum, ev işleri oluyor. Bu anlamda eşim de bana çok yardımcı oldu. Eve gittiğimizde, dükkanda nasıl birlikte çalışıyorsak evde de iş paylaşımı yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

'GİT EVİNDE BULAŞIK YIKA' DEDİ ARABASINI ALMAYA GELMEDİ

Farklı mesleklere başlayacak kadınlara pes etmemeleri çağrısında bulunan Kuşçu, şunları belirtti: "Kadınlar toplum baskısını kulak ardı etsinler. Kendilerine inansınlar. Ben yapabiliyorsam onlar da yapabilirler. Kendilerine güvensinler. Bu da onlara yeter. Risk almadan başarıya ulaşılmaz. Mesleğe ilk başladığım zamanlarda ilçeden bir abimiz arabasını boyatmaya getirdi. Eşimle anlaştılar. Sonra beni görünce, 'Sen ne duruyorsun burada? Git evinde bulaşık yıka, çocuk bak.' dedi. Ben de 'Usta arabanı ben boyayacağım, yapma böyle kızdırma beni.' dedim. Ben de arabasını boyadım. Arabayı almaya çocuklarını göndermişti. Kendi gelememişti utancından."