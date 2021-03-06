Bugün Samsun, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü yasak olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının normalleşme kararlarıyla beraber bazı illerde kaldırılması kararı verilmişti. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli olarak işaretlenen illerde 56 saatlik kısıtlamanın artık yalnızca Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde devam edileceği ifade edildi. Hafta sonu öncesi binlerce kişi " Samsun, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırıyor.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alınmış ve Başkan Erdoğan, bu kararları toplantı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu kısıtlamalarında, illerdeki risk durumuna bağlı olarak normalleşme adımlarının atıldığını ifade etmişti.