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’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

’nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan sila ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 6.3.2021 15:56 ABONE OL
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre kavga, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Celal Kaplan ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla vurulan Celal Kaplan. olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde hayatını kayıp eden Celal Kapalan.'nın cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Celal Kapya.'ı silahla öldüren şahısların olay yerinden kaçtığı öğrenildi polis olayı gerçekleştirenleri yakalamak için bölgede geniş çaplı arala başlattı

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı
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