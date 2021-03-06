Şanlıurfalı sanatçı Abdulkadir Karakuş evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'daki olay Eyyübiye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi 840. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karakuş'un yakınlar ile arkadaşları Abdulkadir Karakuş'u telefonuna ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri Sanatçı Abdulkadir Karakuş'un bulunduğu Kamberiye mahallesi 840. Sokakta bulunan evine gitti.
Kapının kapalı olması üzerine polis ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde, Sanatçı Abdulkadir Karakuş cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen nöbetçi savcı incelemelerinin ardından Abdulkadir Karakuş cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şanlıurfalı Sanatçı Abdulkadir Karakuş başta İbrahim Tatlıses, Kazancı Bedih olmak üzere birçok sanatçıya flüt çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.