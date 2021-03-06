Son dakika: Edirne’de kan donduran vahşet! Öldürüp cayır cayır yaktılar!

"Çatır çatır yakmışlar. Allah cezalarını versin. Ne istediler bu yavrulardan. Bakmayın da bunu da yapmayın. Yeter. Çıksın artık bu kanun. Böyle bir dünya yok. Allah ciğerinizden çıkarsın. Bu nasıl vicdan, hiç mi Allah korkusu kalmadı bu insanoğlunda" dedi.