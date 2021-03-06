Son dakika haberi: İbrahim Zarap isimli cani adliyeye çıkarıldı! O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!

Eşi olduğu ileri sürülen kadına yanı başlarındaki küçük kızın çığlıklarına rağmen tekme atan adam kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu. İ.Z.'nin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsminin İ.Z. olduğu ileri sürülen saldırgan Başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.