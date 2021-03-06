Son dakika haberi: İbrahim Zarap isimli cani adliyeye çıkarıldı! O görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından gelen son dakika haberinde, Olayın Samsun'da gerçekleştiği ifade edildi. Adının İbrahim Zarap olduğu bildirilen adamın eşi olduğu iddia edilen kişiyi dakikalarca darp ettiği anlar çevre sakinleri tarafından kayda alındı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli ismin ise gözaltına alındığı bildirildi.
O GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI!
Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadının, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildiği bildirilirken gelen son dakika haberine göre; Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"HASTANIN HAYATİ SORUNU YOK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Bir kadının sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil ekibimiz 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok."
Samsun gece vakti bir apartman bahçesinde eşi olduğu iddia edilen bir kadının çocuğunun yanında darp edildiği videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İsminin İbrahim Zarap olduğu öğrenilen koca yerde yatan kadına defalarca tekme atıyor bilincini kaybedene kadar darp ediyor. Çevredeki bir evin penceresinden ise o anlar saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. O şüpheli İbrahim Zarap ise Başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberine göre gözaltına alınan cani koca, adliyeye çıkarıldı.
Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve küçük çocuğuyla birlikte yürüyen erkek, eşini öldüresiye darp etti. O anlar bir cep telefonu ile kaydedilip sosyal medaya da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Samsun'da bir apartman bahçesinde yaşanan olayı, evlerinin camından seyreden çevre sakinleri saldırıya fiili müdahale etmedi.
Eşi olduğu ileri sürülen kadına yanı başlarındaki küçük kızın çığlıklarına rağmen tekme atan adam kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu. İ.Z.'nin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İsminin İ.Z. olduğu ileri sürülen saldırgan Başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA!
Öte yandan konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" açıklamasını yaptı.
"BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.
"BAKANLIK OLARAK TAKİPÇİSİYİZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Samsun'da İbrahim Zarap'ın darp ettiği eski eşinin kız kardeşinden flaş açıklama "Daha önce de..." | Video
SON DAKİKA: Çankırı'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Tekme ve yumruklarla yerlerde sürükledi