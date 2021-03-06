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haberleri... Genç kızlara parkta cinsel saldırı! Kaçamadan yakalandı...

Gelen haberine göre; ’da parkta yürüyen yaşları 18’den küçük iki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 62 yaşındaki H.H.Ç. vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerine gelen ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 6.3.2021 08:30 Son Güncelleme: 6.3.2021 08:31 ABONE OL
Son dakika haberleri... Genç kızlara parkta cinsel saldırı! Kaçamadan yakalandı...

Son dakika haberi... Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük olan iki genç kız, parkta yürüdüğü sırada yanlarına daha önceden tanımadıkları H.H.Ç. geldi. Genç kızlara önce sözlü tacizde bulunan ve ardından fiziki hareketlerde bulunan H.H.Ç., kızların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kaçamadan yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Parkta toplanan vatandaşlar tarafından darp edilen H.H.Ç., kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.Ç., emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Taciz dehşetini yaşayan ve ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki genç kız ise H.H.Ç.'den şikayetçi oldu. H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika haberleri... Genç kızlara parkta cinsel saldırı! Kaçamadan yakalandı...
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