Son dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'da pazar günü kafeler açık olacak mı? Hangi illerde kafeler hizmet verecek?

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında yeni dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, pandemide "Yerinde karar" döneminin başladığını duyurdu. Yerinde karar dönemiyle birlikte iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldı.
Orta ve düşük riskli illerde kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler pazar günü hizmet verecek. Yüksek ve çok yüksek illerde ise pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, kafe ve restoranlar kapalı olacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da pazar günü kafeler açık olacak mı? Hangi illerde kafeler açık olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAFELER AÇIK OLACAK?
"Yerinde karar" dönemiyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında hizmet verebilecek. Pazar günü sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin.
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova.
Çok yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye.