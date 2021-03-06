Son dakika: İstanbul, İzmir ve Ankara'da pazar günü kafeler açık olacak mı? Hangi illerde kafeler hizmet verecek?

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE KAFELER AÇIK OLACAK?

"Yerinde karar" dönemiyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında hizmet verebilecek. Pazar günü sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.