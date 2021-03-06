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: Ünlü tasarımcı 'ün cesedi bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!

haberi: 'dan tatil amacıyla 'nın ilçesindeki tek katlı evine giden ünlü modacı 'ün (34) cesedi bulunmuştu. Yılmaztürk'ün ölüm nedeni ortaya çıktı. Genç kadının, çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 12:56 Son Güncelleme: 6.3.2021 13:08 ABONE OL
Son dakika: Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cesedi bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

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Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

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Son dakika: Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cesedi bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!
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