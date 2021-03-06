Son dakika: Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün cesedi bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu!

Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztür'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

SON DAKİKA: Ünlü Modacı Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölü bulunduğu ev kamerada | Video