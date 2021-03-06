Tefeci operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, bir kadının liderlik yaptığı iddia edilen tefecilerin, 20'ye yakın kişiyi mağdur ettiği, parayı vermeyen müştekiler için tetikçi tuttukları ortaya çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, uzun süredir hem teknik hem fiziki çalışma yürüten ekipler, başını E.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi.

Mersin merkezli Adıyaman ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1'i kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 senet, 1 tapu, 1 bombalı tüfek ve alacak ve vereceklerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Şahısların galericilik görünümü altında tefecilik yaptıkları ve müştekilere yüzde 20 ile 30 arasında faizle para verdikleri ve senet imzaladıkları, zorluk çıkartanları tehdit ve darp ettikleri, ödeme yapmak istemeyenler içinde tetikçi tuttukları belirlendi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan E.T., Y.T. ve M.T. kardeşler, 'Örgütlü bir şekilde tefecilik ve yağma' suçlarından tutuklanırken, İ.A., S.Y., B.B. ve O.S. yurt dışı yasağıyla, M.E.B ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.