6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, kalktı mı? Bugün Van, Aydın ve Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan binlerce vatandaş ikamet ettikleri illerde kısıtlama olup olmadığını öğrenebilmek üzere "Van, Aydın ve Tekirdağ'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar bugün yasak var mı, kalktı mı?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Mart ayının ilk gününden itibaren uygulanmakta olan kısıtlamalarda normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu.
BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Hafta sonlarında ise;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.