6-7 Mart Cumartesi Pazar yasak var mı, kalktı mı? Bugün Van, Aydın ve Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan binlerce vatandaş ikamet ettikleri illerde kısıtlama olup olmadığını öğrenebilmek üzere "Van, Aydın ve Tekirdağ'da bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar bugün yasak var mı, kalktı mı?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Mart ayının ilk gününden itibaren uygulanmakta olan kısıtlamalarda normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti.