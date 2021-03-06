Yağmur duasında 7 koyun kesildi

Yağmur yağmadığı dönemlerde yağmur duasına, yağışın bol olduğu dönemlerde ise şükür duasına çıkan Taşıkara kırsal mahallesi sakinleri geleneksel hale getirdikleri yağmur duasını bu yılda yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası için toplandı. İlçede su seviyesinin düşmesiyle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı hayvanların su ihtiyacını karşılamak için zor günler geçiriyor. Bölgede havaların kurak geçmesi ve yağmurların yeterince yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanan vatandaşlar yağmur duasında bir araya geldi.

600 KİŞİ İÇİN 7 KOYUN KESİLDİ



İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara köyü ile mezralarında yaşayan vatandaşlar, kuraklık nedeniyle köyün dışında bulunan ve sahabe tepesi dedikleri bir tepeye çıkan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi için 7 koyun kesildi. Köyde bulunan tepede büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, öğle namazı sonrası yapılan yağmur namazı ve duası sonrası alanda bulunan kalabalığı ikram edildi. Yaptıkları yağmur duası ile ilgili açıklamada bulunan Köy İmamı Abdulaziz Demir," Bölgemizde devam eden kuraklık için köy sakinleri ve çevreden katılanlarla birlikte yağmur duasına çıktık. Namazımızı kıldık, duamızı yaptık, İnşallah Allah bizi güzel bir bereket yağdırır" dedi.

GELENEK 60 YILDIR SÜRÜYOR



Mahalle sakinlerinden Hacı Kızılateş ise, "60 yıldır bu geleneğe devam ediyoruz, yağmur yağmadığı zaman yağmur yağması, yağdığı zaman ise şükür namazı için toplanıyoruz. Burada kurbanlarımızı Allah rızası için kesiyor ve gelenlere ikram ediyoruz" diye konuştu. Yapılan dualar ve ikram sonrası kalabalık alandan dağıldı.