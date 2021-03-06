Bakkal ve marketler yarın açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri ile A101, BİM, ŞOK ve diğer marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Hafta sonu market çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul ve birçok ilde Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak olan kısıtlamada vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlerin hangi saat aralıklarında hizmet vereceği merak konusu haline geldi. "Yarın marketler açık mı, Pazar günü A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?" soruları vatandaşların gündemine taşındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri gibi tüm detaylar Bakanlık tarafından yayınlanan genelge kapsamında duyurulmuştu.
YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Binlerce vatandaş hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. Düşük ve orta riskli illerde Cumartesi Pazar kısıtlaması tamamen kaldırılırken İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 32 saat boyunca uygulanacak. Vatandaşlar kısıtlamaların olduğu bu saatlerde marketlerin hizmet vereceği saatleri araştırmaya başlarken İçişleri Bakanlığı tüm bu soruların yanıtını yayımladığı genelge ile verdi.
İçişleri Bakanlığı 7 Mart Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına dair yaptığı açıklamada; "Bu illerde market, bakkal, manav, kasaplar pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek" ifadelerini kullanırken belirtilen sürede bu işletmeler telefonla ya da online olarak siparişleri teslim edebileceklerini ifade etti. Orta ve düşük riskli illerde ise 7 Mart Pazar günü kısıtlama olmayacak.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.