Bakkal ve marketler yarın açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri ile A101, BİM, ŞOK ve diğer marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Hafta sonu market çalışma saatleri binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul ve birçok ilde Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak olan kısıtlamada vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere marketlerin hangi saat aralıklarında hizmet vereceği merak konusu haline geldi. "Yarın marketler açık mı, Pazar günü A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak?" soruları vatandaşların gündemine taşındı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri gibi tüm detaylar Bakanlık tarafından yayınlanan genelge kapsamında duyurulmuştu.

YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Binlerce vatandaş hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. Düşük ve orta riskli illerde Cumartesi Pazar kısıtlaması tamamen kaldırılırken İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 32 saat boyunca uygulanacak. Vatandaşlar kısıtlamaların olduğu bu saatlerde marketlerin hizmet vereceği saatleri araştırmaya başlarken İçişleri Bakanlığı tüm bu soruların yanıtını yayımladığı genelge ile verdi.