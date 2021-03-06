Yetimler yalnız bırakılmadı

Daha önce farklı ilçelerdeki çeşitli ailelere ziyaret gerçekleştiren Karaloğlu ailesi, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan iki aileyi daha ziyaret etti. Karaloğlu ailesi, ilk ziyaretini Kayapınar ilçesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Z.A.'ya yaptı. Burada, anne Z. A. ve çocuklarla sohbet eden Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi, çocuklarla oyunlar oynadı. Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Z.A.'ya desteklerini ilettikten sonra 3 çocuğuyla birlikte Yenişehir İlçesinde yaşayan S. K.'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde anne S.K.'ye kendilerini yalnız hissetmemelerini belirterek her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Karaloğlu ailesi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, geleceğe dönük nasihatlerde bulundu.