Son dakika: 15 yıllık eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun yanında öldürdü! Ankara'da vahşet!

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Zeynelabidin Korkmaz, 6 yıl önce dini nikahla ikinci evliliğini yapması üzerine resmi nikahlı eşi Reyhan Korkmaz ile aralarında geçimsizlik başladı. Korkmaz'ın dini nikahlı eşi nedeniyle sürekli tartışma yaşayan Reyhan Korkmaz, eşinin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 6 ay önce aldığı uzaklaştırma kararırı dilekçe vererek iptal ettirdi. Akşam saatlerinde Zeynelabidin Korkmaz ile Reyhan Korkmaz arasından kocasının sevgilisi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Zeynelabidin Korkmaz, 15 yıllık eşi Reyhan Korkmaz'ı evdeki çocuklarının yanında biri boynundan 4 bıçak darbesiyle yaralayarak öldürdü.

HAKKINDA OLUMSUZ KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Reyhan Korkmaz'ı bıçakladıktan sonra kaçan Zeynelabidin Korkmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz emniyette verdiği ifadesinde, eşini öldürdüğünü itiraf ederek, Reyhan Korkmaz'ın daha önce kendisini tehdit etmesi nedeniyle şikayet ettiğini, aile içinde hakkında olumsuz konuştuğu için öldürdüğünü söyledi. Korkmaz, tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 15, 13, 10 ve 6 yaşındaki 4 çocuk ise yurda yerleştirildi.