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2 günde 3 evden 250 bin lira ve 1 otomobil çaldı

Bakırköy ve Esenyurt’ta 3 evden 2 günde 250 bin lira para ve bir araba çalan 20 yaşındaki hırsız Şahan Y. gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şahan Y’nın daha önceden 22 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.3.2021 10:09 ABONE OL
2 günde 3 evden 250 bin lira ve 1 otomobil çaldı

Bakırköy ve Esenyurt'ta 3 eve giren hırsız evlerden toplamda 250 bin liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldı. 2 günde 3 ayrı eve girip 250 bin lira alan hırsız Esenyurt'ta girdiği son evden araba anahtarınıda çaldı. Ardından girdiği evin otoparkında arabayı bulup kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro polisleri şüpheli Şahan Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahan Y'nin daha önceden 22 adet poliste suç kaydının olduğu öğrenildi.

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2 günde 3 evden 250 bin lira ve 1 otomobil çaldı
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