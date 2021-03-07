20 aydır işe gitmeden maaş alıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde Faik Tütüncüoğlu ve Muhittin Dalgıç dönemlerinde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan Füsun Yılmaz, Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Başkan Ekrem Oran tarafından 2019 Temmuz ayında müdürlük görevinden alınarak düz memur yapıldı. Bu durumu içine sindiremeyen Yılmaz, 20 ay boyunca raporlar alarak işe gelmedi. Çalışmadan maaş alan Yılmaz'ın raporluyken de çeşitli davet ve etkinliklere katılması, normal yaşamını sürdürmesi tepkilere neden oldu. Eski müdür Yılmaz'la ilgili bugüne kadar Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği tarafından CİMER'e 5 ayrı şikayet dilekçesi verildi. 23 Ekim 2019 tarihinden başlayarak üst üste 8 kez çeşitli devlet hastanelerinden heyet raporları alan Yılmaz'ın kronik ve iyileşmeyen bir hastalığı varsa malülen emekli edilmesi gerektiği vurgulandı. Yılmaz'ın son 3 aydır da ücretsiz izne çıkartıldığı öğrenildi.



Füsun Yılmaz

KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETTİ

Füsun Yılmaz ile ilgili CİMER'e 5 defa şikayet dilekçesi ileten Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, "Çeşme, küçük bir yer. Herkes birbirini tanır. Resmî kurumlarda çalışanları, önemli makam ve görevlerde uzun yıllar bulunan kişileri herkes bilir. Ne yazık ki bu kişilerin sıradışı davranışları göze batıyor. Özellikle pandemi nedeniyle birçok kamu çalışanı zor koşullar altında görevleri başında emek verirken yaz aylarını, düğün, açılış, sosyal faaliyetlerde boy göstererek gezen mesai arkadaşları dikkat çekiyor. Hasta olduğu gerekçesi ile işe gitmeyen ve görevi başında olmayan bu kişi tüm etkinliklere katıldı. Yaşanan bu durum kamu vicdanını rahatsız etti. Derneğimize yapılan çok sayıda şikayeti ilgili kurumlara iletmeye devam edeceğiz. 23 Ekim 2019 tarihinden başlayarak üst üste 8 kez çeşitli devlet hastanelerinden heyet raporları alan Füsun Yılmaz'ın kronik ve iyileşmeyen bir hastalığı varsa neden malülen emekli edilmiyor?" diye konuştu.



Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş