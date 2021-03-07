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2021 - Resmi Tatil Günleri ve Milli, Dini Bayramlar Tarihleri

Ülkemizde kutlanan milli ve dini bayram tarihleri bu yıld a merak konusu olmaya devam ediyor. Öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere birçok kişi resmi tatil günlerini sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerini önceden öğrenmek ve tatil planlarına yön vermek isteyen pek çok vatandaş ise dini bayram tarihlerini şimdiden not ediyor. İşte 2021 - resmi tatil günleri ve milli, dini bayramlar tarihleri...

Giriş Tarihi: 7.3.2021 15:53 Son Güncelleme: 7.3.2021 15:53 ABONE OL
2021 Resmi Tatiller - Resmi Tatil Günleri ve Milli, Dini Bayramlar Tarihleri

Ülkemizde resmi tatiller; Ulusal Bayramlar ve genel tatiller olarak 2'ye ayrılmaktadır. Toplumumuzda her yıl kutlanan milli bayramlar vatandaşlar tarafından coşku ve heyecan içinde kutlanıyor. Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramları ise vatandaşların dini görevlerini yerine getirmeleri açısından önem taşıyor. Resmi ve Dini Bayramlarda dinlenmek isteyen vatandaşlar resmi tatil tarihlerini şimdiden öğrenmek ve bu doğrultuda plan yapmak istiyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'ın 2021 yılında resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ancak her sene olduğu gibi 10 Kasım tatil değil. 2021 yılı 10 Kasım tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Darbe girişimi esnasında gazi ve şehit düşenleri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmiştir. Bu sene ise Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. En büyük ve en önemli bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim resmi tatili kaç gün sorusunun cevabı ise, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplamda 1,5 gün resmi tatil şeklindedir. Dilerseniz detaylı bilgi için aşağıdaki resmi tatiller tablosunu inceleyebilirsiniz;

resmi tatiller

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılı Kurban arefesi Pazartesi günüdür. Hafta sonları ve yarım gün olan Arefe gününün de bayram tatiline katıldığı düşünülecek olursa Kurban Bayramı 9 gün olabilir. Ancak bununla ilgili henüz net bir karar alınmamıştır.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
  • Kurban bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021'de Ramazan Bayramı arefesi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Arefe günü ile birlikte toplam tatil 3,5 gündür.

  • Ramazan Bayramı arefesi: 12 Mayıs Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs Cumartesi şeklindedir.

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2021 Resmi Tatiller - Resmi Tatil Günleri ve Milli, Dini Bayramlar Tarihleri
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