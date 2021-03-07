8 Mart Dünya Kadınlar Gününde anlamlı ziyaret

8 Mart 1857 tarihinde ABD'de dokuma işçisi kadınların daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında başlattıkları grev sonucu 120 kadının hayatı kaybetmesi sonucu Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar günü ilan edilmesi ile kutlanmaya başlanıldı. Türkiye'de ise 1984 yılından itibaren her yıl düzenli olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanıldı.

Safranbolu ilçesinin ilk Kadın Belediye başkanı olan Elif Köse 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle ilçe sınırları içinde bulunan fabrika ve atölyelerde çalışan kadınlara değişik çiçek fideleri vererek kutladı.

Başkan Köse artık kadın cinayetlerinin son bulmasını dilediğini belirterek; "Biz kadınlar için anlamı günüde ilk ziyaretimizi ilçe sınırları içinde bulunan bir tekstil firmasında çalışan kadınlarımıza yaptık. Kadınlarımızın günlerini kutlamak için bir tekstil fabrikasından başlamamızın bir anlamı vardı, Amerika da 8 Mart 1857 yılında bir tekstil fabrikasında 120 kadınlarımız emeklerine sahip çıkmak için verdikleri mücadelede yaşamlarını yitirmiş idiler. İlçe sınırlarımız içinde bulunan fabrika ve atölyelerde çalışan kadınlarımızı ziyaret edip, günlerini kutladık. Kadınlarımıza çeşitli çiçek fidanları armağan ettik. Bu çiçeklerimiz kadınlarımızın elinde sevgi ile büyüyecekler. Unutmayalım kadınlarımız birer çiçektir, artık çiçekleri öldürmeyelim. Kadın cinayetlerimiz son bulsun. Hayatın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın günlerini kutluyorum." dedi.