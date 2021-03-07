AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın Ankara'da yapılacak



'BUNU YAPANA İNSAN DEMEYE BİLE DİLİMİZ VARMIYOR'



Çam, Samsun'da, İbrahim Zarap'ın 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırmasına ilişkin ise, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Özellikle Kadın Kolları olarak tüm illerimizde şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu her daim vurguluyoruz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır. Bunu yapana insan demeye bile dilimiz varmıyor. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.