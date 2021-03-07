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'nda değnekçilere suçüstü!

'nda değnekçi diye tabir edilen, araçlarını park edenlerden zorla  para isteyen iki kişi suçüstü yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 11:51 Son Güncelleme: 7.3.2021 12:00 ABONE OL
Beyoğlu'nda değnekçilere suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Meşrutiyet Caddesi'nde denetim yaptığı sırada, 2 kişinin, park eden araç sürücülerinden para istediğini tespit etti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları Mustafa G. ile Şakir Ü.'yü gözaltına aldı.

Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelilere, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem uygulandı.

Şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.

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Beyoğlu'nda değnekçilere suçüstü!
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