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'nda sis etkili oldu

'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 30 metreye kadar düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.3.2021 16:33 ABONE OL
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi bazı kesimlerde 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. Sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda görüş mesafesi bazı kesimlerde 30 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın kullandığı yolda, araçlar sis nedeniyle trafikte yavaş ilerledi.

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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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