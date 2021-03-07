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Çakar kullanma cezası ne kadar? 2021 usulsüz çakar lamba takma cezası ücreti

Trafik yoğunluğundan kurtulmak ve trafikte üstünlük sağlamak için çakar kullanmak son derece yanlış ve kanunlarla yasaklanmış bir davranıştır. Ambulans, itfaiye, organ ve doku nakil araçları gibi bazı araçlar dışında mahalli idarelerde, kamuda, genel müdür, daire başkanı, ya da başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin araçları da dahil olmak üzere ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı. Bu kurala uymayanlar ise usulsüz çakar kullanımından dolayı miktarı 2021 yılında artış gösteren para cezasını ödemek zorunda kalacak. Peki, çakar kullanma cezası ne kadar? İşte 2021 usulsüz çakar lamba takma cezası hakkında merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 7.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 7.3.2021 10:29 ABONE OL
Çakar kullanma cezası ne kadar? 2021 usulsüz çakar lamba takma cezası ücreti

Kırmızı ve mavi renkte yanıp sönen lambalara çakar denmekte ve araçların ön ve tepe kısmına yerleştirilmektedir. Önceki yıllarda aracını iş amacı ile kullanan pek çok kişi aracına çakar olarak tabir ettiğimiz ışıklı uyarı işaretlerini takıyordu. Bu sayede kişilere trafikte geçiş üstünlüğü sağlanabiliyordu. Bu durum vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olduğundan İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu düzenlemeler ile usulsüz çakarlı araç kullanımının önüne geçti. Böylelikle aracına çakar takma izni belirtilen araçlar dışında diğer araçlar için çakar kullanımı yasaklandı.

ÇAKAR VE TEPE LAMBA KULLANMA CEZASI

Koruma kararı verilen kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda yalnızca aracın tepe bölgesine sökülüp takılabilen ya da sabit ışıklı uyarı sistemi takılacağı ancak bu araçlar da tepe lambası bulunmasının sürekli olarak geçiş üstünlüğü kazanmadığı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında açıklanmıştır. Aynı zamanda mecbur kalındığı durumlarda çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar görev durumundan dolayı en az 150 metre önceden duyulabilir biçimde sesli ve ışıklı uyarı sisteminin birlikte kullanılması kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

Sesli ve ışıklı cihazları aracına takma hakkı olmamasına rağmen trafiğe çıkılması halinde 2020 yılından güncellenen cezalar uygulanmaktadır. Buna göre çakar ve tepe kullanma cezası 2456 TL. şeklindedir. Bunun yanı sıra ehliyete el konma gibi bir durum söz konusu olabilir.

USULSÜZ ÇAKAR LAMBA TAKMA CEZASI

Araç eğer sürücüye aitse usulsüz çakar takmanın cezası 1339 TL'dir, ancak sürücü aracın sahibi değilse kesilecek para cezası 2678 TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan bu ceza 15 gün içinde ödendiği takdirde sürücüler %25 indirim hakkından faydalanabilirler.

KİMLER ÇAKAR TAKABİLİR?

  • Geçiş üstünlüğüne sahip olan itfaiye, ambulans, jandarma/polis araçlarına ışıklı uyarı işareti takılabilecek.
  • Devletin en üst protokolü'nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemi kullanılabilir.
  • Makamların korumasından sorumlu araçlarda da yalnızca makam sahibi araçta iken bu uyarı sistemi kullanılabilmektedir. Makam aracı konvoyda bulunmadığı ya da makam sahibi araç içinde bulunmadığı takdirde uyarı sistemi kullanımı yasaktır.
  • Aynı zamanda kolluk görevlileri (jandarma/polis) resmi araçlarda, yalnızca görev esnasında ışıklı/sesli uyarı işaretlerini kullanabilecek.

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Çakar kullanma cezası ne kadar? 2021 usulsüz çakar lamba takma cezası ücreti
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