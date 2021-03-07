Darıca’da ilk üçlük ve turnike Başkan’dan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde özgün mimari ile inşa edilerek tamamlanan ve 34 milyon 334 bin TL'ye mal olan 1800 kişilik spor salonunun son halini yerinde gördü. Tamamlanan spor salonun basketbol oynayan ve serbest atışlar yapan Başkan Büyükakın, basketboldaki yeteneğini konuşturdu. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Darıca bölgemizde özellikle amatör spor çok güçlü. Birçok branşta faaliyet gösteren çok sayıda sporcumuz var. Buradaki tesisimizi yapmadan önce yaklaşık 250 kişilik bir salon vardı. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Darıca Belediyemizle birlikte yapılan protokol çerçevesinde buraya 1800 kişilik çok güzel bir salonunu kazandırmış olduk" dedi.

"SALON SPORLARINA KATKISI ÇOK OLACAK"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve beraberindeki heyetle yeni salonu gezen Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, "Bölgenin salon sporlarına çok ciddi katkısı olacak. Yeni sporcuların yetişmesine, var olanların daha iyi şartlarda çalışmasına, müsabakaların oynanmasından her anlamdaki aktiviteye kadar güzel bir şekilde yapılma imkânına kavuşacak" ifadelerini sarf etti.

"SPORCULARIN HAYATINA ÇOK CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

"Yeni spor salonumuzda Voleyboldan Basketbola, Hentboldan jimnastiğe kadar birçok branş için elverişli bir alan oluştu" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Hemen Darıca Millet Bahçemizin üst tarafında yer alan bu salon bölgedeki sporcuların hayatına çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak. İnşallah Spor İl Müdürlüğümüz ve Darıca Belediyemiz ile birlikte bu güzel tesiste sporcuların yetişmesi için çok güzel çalışmalar yapacağız" diyerek açıklamasını tamamladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımıza ilçemize böylesine muhteşem bir eser kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Seçim beyannamemizde aziz milletimize vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

"1800 KİŞİLİK MUHTEŞEM BİR ESER"

Açıklamalarına "Hep gençlik diyoruz hep gençliğe yatırım diyoruz" diyerek devam eden Darıca Belediye Başkanı Bıyık, "İşte 1800 kişilik muhteşem bir eser. Eski spor salonunun halini Darıca'da yaşayan insanlarımız bilir. Çelik konstrüksiyondan yapılmış yaklaşık 250 kişilik bir kapasitesi olan spor salonun yerine bugün, Büyükşehir Belediyemiz bütün salon sporlarının dallarını içinde barındıracak çok amaçlı bir spor salonuNU ilçemize kazandırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleri ile biz de Gençlik Spor Müdürlüğümüzü kurduk ve aktif hale getirdik. İnşallah hem ilçe belediyesi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü hem Büyükşehir Belediyemizin gençlik ekipleriyle beraber gençlerimizin yarınını şekillendirmek adına onlara hizmet etmeye ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.

AKTÜRK, "İLÇE GENÇLİĞİNİ ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ise, "Kocaeli gençliğine ve spor camiasına dün olduğu gibi bugün de katkı veren ve kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçe gençliğini adına çok teşekkür ediyorum. Kocaeli'ndeki spor yatırımları gerek bakanlığımız ile gerekse Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde hız kesmeden devam ediyor. İş birliği içerisinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler ışığında Büyükşehir Belediye başkanımızın katkı ve destekleriyle yine birbirinden kıymetli eserleri şehrimiz kazanmaya devam ediyor. Bir kez daha gençliğin ve sporun yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 1800 kişilik spor salonumuz ilçemize hayırlı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. İnceleme çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.