Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı!

Kadınlar Günü'ne kısa bir süre kala binlerce kişi araştırmalarına başladı. Ülkemizde ilk olarak 1921 yılında kutlanmaya başlayan bu anlamlı gün dünya çapında aynı tarihte kutlanılıyor. Dünya çapında bir bayram edasıyla kutlanmakta olan gün kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması olarak tanımlanır. Öte yandan "2021 Kadınlar günü ne zaman, hangi gün?" sorusu yanıt arıyor. Dünya kadınlar günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanılıyor.

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Bu önemli gün yaklaştıkça Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Dünya Kadınlar Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde kutlanacak.