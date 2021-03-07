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Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? için geri sayım başladı!

Dünya üzerinde ulusal bir bayram olarak her yıl kutlanan ’ne kısa bir zaman kala binlerce vatandaş bugüne dair detayları araştırmaya başladı. İnsan haklarının temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin gelişmesi, hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkan bu anlamlı günle alakalı olarak “2021 Kadınlar günü ne zaman, hangi gün?” soruları bugünden yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kadınlar Günü, dünya genelinde her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor.

Giriş Tarihi: 7.3.2021 07:21 Son Güncelleme: 7.3.2021 07:21 ABONE OL
Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı!

Kadınlar Günü'ne kısa bir süre kala binlerce kişi araştırmalarına başladı. Ülkemizde ilk olarak 1921 yılında kutlanmaya başlayan bu anlamlı gün dünya çapında aynı tarihte kutlanılıyor. Dünya çapında bir bayram edasıyla kutlanmakta olan gün kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması olarak tanımlanır. Öte yandan "2021 Kadınlar günü ne zaman, hangi gün?" sorusu yanıt arıyor. Dünya kadınlar günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanılıyor.

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Bu önemli gün yaklaştıkça Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Dünya Kadınlar Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da 8 Mart tarihinde kutlanacak.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Kadınlar Günü'nün geçmişi ise eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

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Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı!
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