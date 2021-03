Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları 2021|Resimli 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri yayınlandı

KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun