Haliliye'de parklar rengarenk

Haliliye Belediyesi, baharın gelmesi ve yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte park ve bahçelerde başlatılan peyzaj çalışmaları ve bakım onarım çalışmaları devam ettiriyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, "yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye" sloganıyla vatandaşların yaşam alanı, çocukların da oyun alanları olan park ve bahçelerde, hummalı şekilde çalışmalar gerçekleştiriyor. Görsel estetik konusunda mevsimsel çiçek dikimleriyle peyzaj çalışmaları yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bakım onarım gerektiren parklar için de tespitlerini sağlıyorlar. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler; Devteyşti Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Hamidiye Mahallesindeki parklarda oyun grubu yenileme ve kauçuk zemin çalışmalarını tamamladı. Tadilatları tamamlanan oyun alanları, yeniden çocukların hizmetine sunuldu.

HALİLİYE'DE PARKLAR RENGARENK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yürütülen peyzaj çalışmalarıyla park ve bahçeler rengarenk görünümünü sürdürüyor. Parklarda bulunan çiçek şelalelerinin bakımını gerçekleştiren ekipler, mevsimsel çiçekleri de toprakla buluşturmayı devam ettiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, Bamyasuyu Mahallesi, Karşıya Mahallesi ve Sultan Fatih Mahallesindeki parklarda başlatılan peyzaj çalışmaları da tamamlandı.