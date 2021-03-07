Jandarma 84 yaşındaki Cemile teyzeyi kızına kavuşturdu

Karabük'ün Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevleri sırasında köylerde yalnız yaşayan yaşlıları zaman zaman ziyaret ederek onların hatırlarını ve ihtiyaçları olup olmadıklarını sormalarının yanı sıra odunlarını kırıyor, kırılan odunları evlere taşıyor, zaman zaman da gıda ve diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar.

İlçeye bağlı Kışlapazarı köyünde tek başına yaşayan Cemile teyze ise İstanbul'da yaşayan evlatları ile torunlarını pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır görüşemediğini, onları çok özlediğini söyleyince jandarma ekipleri, Cemile teyzenin İstanbul'da yaşayan kızını aradı. Görüntülü görüşmeyle birbirlerine kavuşan anne kız hasret giderdi.

Cemile Kapucuoğlu, "Asker evlatlarım, beni hiç yalnız bırakmıyorlar, ara sıra gelip hem odumu kırıyorlar, hem de eksiklerimi gideriyorlar. Allah onlardan razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Kızım, torunlarım ile İstanbul da yaşıyorlar. Bu hastalık nedeniyle epeydir hemen hemen 1 seneye yakın gelemediler. Ben bir anneyim onları çok özledim.Yine geldiler bir şeye ihtiyacımın olup olmadığını sordular. Bende ah evladım hep evlatlarım arıyorlar, bir de ben arayım ama bilemiyorum, onlara evlatlarımı bir arayın da onların sesini duyuyum, iyi olup olmadıklarını bir öğreneyim dedim. Hiç kırmadan hemen kendi telefonları ile aradılar, beni onlarla canlı görüştürdüler. Hasret giderdiler, Allah onları bizlere, anne babalarına ve bu vatana bağışlasın. Kötü günler göstermesin" dedi.