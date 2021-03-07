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Kadın jandarmalardan, koruma altındaki kadınlara moral ziyareti

’da haklarında koruma kararı bulunan kadınlar, jandarma ekiplerince ziyaret edilerek, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye edildi ve “Her zamanı yanınızdayız” mesajı verildi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 7.3.2021 18:26 ABONE OL
Kadın jandarmalardan, koruma altındaki kadınlara moral ziyareti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın astsubaylar, haklarında koruma kararı bulunan kırsal mahallelerde yaşayan kadınları evlerinde ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye ettiler.

Kadın jandarmalar, karanfil verdikleri haklarında korum kararı bulunan kadınlara, "Dünya kadınlar Gününüz kutlu olsun, jandarma olarak her zaman yanınızdayız. Her hangi bir sıkıntı olduğunda bize ulaşabilirsiniz" dediler.

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Kadın jandarmalardan, koruma altındaki kadınlara moral ziyareti
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