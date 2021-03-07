Kadın jandarmalardan, koruma altındaki kadınlara moral ziyareti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın astsubaylar, haklarında koruma kararı bulunan kırsal mahallelerde yaşayan kadınları evlerinde ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil hediye ettiler.

Kadın jandarmalar, karanfil verdikleri haklarında korum kararı bulunan kadınlara, "Dünya kadınlar Gününüz kutlu olsun, jandarma olarak her zaman yanınızdayız. Her hangi bir sıkıntı olduğunda bize ulaşabilirsiniz" dediler.