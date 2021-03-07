Kadınlar, kadın haklarına dair ilkelerini ilan ediyor!

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun ilan edeceği bildirge, kadın haklarını korumaya ilişkin ilkeleri, kültür coğrafyamızın değerleriyle harmanlayarak ortaya koyuyor.



"Varoluşta Eşitlik, Sorumlulukta Adalet" sloganıyla yola çıkan KADEM, ilkeler bildirgesini 8 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 11:00'de ilan edecek. Aralarında KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu, KADEM Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı program, pandemi şartları nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek.



Programın tamamı, KADEM'in Twitter ve Youtube hesaplarından naklen yayınlanacak. Yayının ardından imzaya açılacak bildirgeye www.imzamiatarim.com adresinden destek verilebilecek.



Genç Kadem de gün boyu meydanlarda "Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi"ni dağıtarak bu anlamlı çağrıya katkıda bulunacak.

Kadın haklarının korunması adına çok önemli noktalara vurgu yapan bu ilkeler bildirgesine, gazete, haber bülteni ve programlarınızda yer vererek, kadınlara yönelik haksızlıkların engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.