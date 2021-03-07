Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kartepe’de bohçacılara zabıta operasyonu

Kartepe’de bohçacılara zabıta operasyonu

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ,yapmış oldukları denetimlerde, ’dan geldikleri tespit ettikleri 6 bohçacıyı, usulsüz satış yapmalarına fırsat vermeden sınır dışı etti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.3.2021 13:19 ABONE OL
Kartepe’de bohçacılara zabıta operasyonu

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar sonrasında harekete geçerek Sakarya üzerinden Kartepe'ye gelen 6 bohçacıyı ilçe dışına çıkardı. Kütahya plakalı araçla Sakarya'dan Kartepe'ye gelen bohçacılar için Zabıta Müdürlüğü ekipleri yasal işlemleri uyguladı.

İLÇE DIŞINA ÇIKARILDILAR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yerini tespit ettikleri araç için harekete geçerken, 6 bohçacının ilçeye dağılarak usulsüz seyyar satış yapmalarına engel oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken uyarıları yapmaları sonrasında araçları ile birlikte ilçe sınırına kadar eşlik ettiler.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı "İlçemizde hemşehrilerimizin huzur ve güveni için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Her türlü ihbarı değerlendirerek olumsuz durumların yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın duyarlılığı ve anlayışı için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartepe’de bohçacılara zabıta operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA