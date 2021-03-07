Kartepe’de bohçacılara zabıta operasyonu

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar sonrasında harekete geçerek Sakarya üzerinden Kartepe'ye gelen 6 bohçacıyı ilçe dışına çıkardı. Kütahya plakalı araçla Sakarya'dan Kartepe'ye gelen bohçacılar için Zabıta Müdürlüğü ekipleri yasal işlemleri uyguladı.

İLÇE DIŞINA ÇIKARILDILAR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yerini tespit ettikleri araç için harekete geçerken, 6 bohçacının ilçeye dağılarak usulsüz seyyar satış yapmalarına engel oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken uyarıları yapmaları sonrasında araçları ile birlikte ilçe sınırına kadar eşlik ettiler.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı "İlçemizde hemşehrilerimizin huzur ve güveni için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Her türlü ihbarı değerlendirerek olumsuz durumların yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın duyarlılığı ve anlayışı için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.