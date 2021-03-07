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koronavirüs : Covid-19 vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 1 Mart tarihinde düzenlenen kabine toplantısı ardından normalleşme kararları uygulamaya geçmiş, bu kararlar alınırken baz alınan da kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Bu noktada illerde var olan vakalara göre; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi de duyuruldu. Vatandaşlar gün içerisinde ’nca hazırlanan Türkiye risk haritasına göre; ikamet ettikleri illerin durumunu merak ediyor. İşte Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller…

Giriş Tarihi: 7.3.2021 07:23 Son Güncelleme: 7.3.2021 07:23 ABONE OL
Türkiye koronavirüs risk haritası: Covid-19 vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye risk haritası göz önüne alınarak ülke genelinde normalleşme kararları uygulamaya geçmişti. İllerdeki vaka sayılarına göre hazırlanan haritada iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrılmıştı. Vatandaşlar gün içerisinde "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye koronavirüs risk haritası ve tüm detaylar…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de normalleşme adımları 1 Mart itibarıyla atılmaya başlanmıştı. Türkiye'de şehirler 4 renge göre kategorilendi. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman,

Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,

Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,

Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,

Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,

Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Türkiye koronavirüs risk haritası: Covid-19 vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?
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