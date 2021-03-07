Türkiye koronavirüs risk haritası: Covid-19 vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye risk haritası göz önüne alınarak ülke genelinde normalleşme kararları uygulamaya geçmişti. İllerdeki vaka sayılarına göre hazırlanan haritada iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrılmıştı. Vatandaşlar gün içerisinde "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye koronavirüs risk haritası ve tüm detaylar…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI!

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de normalleşme adımları 1 Mart itibarıyla atılmaya başlanmıştı. Türkiye'de şehirler 4 renge göre kategorilendi. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi.