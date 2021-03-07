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ne zaman 2021? Diyanet ile - hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir?

13 Şubat 2021 tarihinde başlayan ve , Şaban, aylarından oluşan Üç Aylar içerisinde ’nin 2021 yılında ne zaman olduğu Müslümanlar tarafından merak konusu oluyor. dini günler takviminden tarihi öğrenmek isteyenler Miraç Kandili ne zaman 2021? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İslam alemi için oldukça önemli ve anlamı bir gün olan kandile ilişkin - hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir? sorularına ilişkin detaylar da merak ediliyor. ile 2021 Miraç Kandili tarihi ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.3.2021 22:33 Son Güncelleme: 7.3.2021 22:33 ABONE OL
Miraç Kandili ne zaman 2021? Diyanet ile Miraç Kandili ne demek - hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir?

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V)'ın göğe yükseldiği gün olmasıyla İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı bir yeri olan Miraç Kandili'nin 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Kandilin gününü öğrenmek ve bu anlamlı günü ibadet ederek, dualarla geçirmek isteyenler Miraç Kandili ne zaman 2021? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimiyle 2021 Miraç Kandili tarihi ve anlamı ile önemine ilişkin tüm detaylar şöyle;


  • Diyanet 2021 yılı dini günler listesi verilerine göre Miraç Kandili bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.


MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

  • Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  • Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
  • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
  • Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.


MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur.

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