Miraç Kandili ne zaman 2021? Diyanet ile Miraç Kandili ne demek - hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir?

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V)'ın göğe yükseldiği gün olmasıyla İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı bir yeri olan Miraç Kandili'nin 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Kandilin gününü öğrenmek ve bu anlamlı günü ibadet ederek, dualarla geçirmek isteyenler Miraç Kandili ne zaman 2021? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimiyle 2021 Miraç Kandili tarihi ve anlamı ile önemine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur.