Miraç Kandili ne zaman 2021? Diyanet ile Miraç Kandili ne demek - hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir?

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V)'ın göğe yükseldiği gün olmasıyla İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı bir yeri olan Miraç Kandili'nin 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Kandilin gününü öğrenmek ve bu anlamlı günü ibadet ederek, dualarla geçirmek isteyenler Miraç Kandili ne zaman 2021? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimiyle 2021 Miraç Kandili tarihi ve anlamı ile önemine ilişkin tüm detaylar şöyle;