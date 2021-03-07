Nusaybin’de PKK tarafından katledilen 8 köylü mezarları başında anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol köyünde, 34 yıl önce PKK tarafından katledilen 5'i çocuk 2'si kadın 8 kişi, mezarları başında anıldı.

Anma törenine Nusaybin Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören İlçe Müftüsü Üsame Anlağan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Saldırıda birçok yakınını kaybeden Cemal Tunç da 34. yıl dönümünde şehitleri andıklarını belirtti.

Tunç, "Dedemi, ninemi, 2 halamı ve kuzenlerimi kaybetti. Kardeşim, teyzem ve halam yaralandı. Acı bir durum, anlatacak ifade bulamıyorum. Her sene acımız tazeleniyor. Yaşadığımız sürece o geceyi asla unutmayacağız. Kalleşçe evimize saldırdılar, akrabalarımı katlettiler. O gece anlatılmaz, çok vahşice bir saldırıydı. Köyümüzde şehitlik var, 34 yıldır anma törenleri yapılıyor." diye konuştu.

AÇIKYOL KATLİAMI

PKK tarafından 7 Mart 1987 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol köyünde yapılan saldırıda, Cumhur Tunç (54), Şerife Tunç (47), Selma Tunç (12), Serini Tunç (10), Süleyman Ayık (13), Metin Ayık (8), Bedirhan Erdem (17), Selim Ayık (10) katledildi.