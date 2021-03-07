Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne ve Bağlı Trafik şubesi personeli tarafından ilkokullarda öğrencilere Trafik Dedektif eğitimi verildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Öğrencilerimizi trafik konusunda bilgilendirmek adına, 02-05 Mart 2021 tarihi arasında 23 Nisan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Yenimahalle İlkokulu ve M. Yücel Özbilgin ilkokulu 1-2-3 ve 4. sınıfta eğitim gören toplam 1034 öğrenciye Trafik şubesi personelimiz tarafından Trafik Dedektifi Eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere güvenli geçiş alanları, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme eğitimi yapıldı. Ayrıca öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte Trafik Dedektif kartı dağıtıldı." denildi.