Ortak çalışmayla Sakarya kazanacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir'i ziyaret etti. 2022 yılı itibariyle devreye girecek olan 5 yıllık planlama üzerine bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak tüm proje ve faaliyetler için paydaşlarla birlikte çalışmaya, destekler sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

GELİŞİM İVMESİ HIZ KAZANACAK

Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmenin Sakarya için kazanımları da beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir'e çalışmalarında başarılar dileyerek, "2022 yılından itibaren AGDAŞ marifetiyle Sakarya'mıza yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler aldık. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak tüm proje ve faaliyetler için paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah ortak çalışmalarla gelişim ivme kazanacak, kamu kaynakları etkin kullanılacak. Bu vesileyle AGDAŞ ailesine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."