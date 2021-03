Osman Nuri Kabaktepe: “Rabbim kimseyi vicdan ve sevgiden mahrum bırakmasın”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına yönelik vahşete ilişkin açıklama yaptı. Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Küçücük bir çocuğun yaşadığı tarifsiz korkunun ağır yükü var yüreğimde. Şiddetin her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rabbim kimseyi vicdan ve sevgiden mahrum bırakmasın. Kadına şiddete hayır." dedi.

KABAKTEPE: "BİZİM MEDENİYETİMİZDE KADIN HER ZAMAN SAYGIN BİR KONUMDADIR"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayınlayan Kabaktepe şu ifadelere yerdi;

"Kadınlar bir toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bizim kültür ve medeniyet dünyamızda kadın her zaman sitayişle söz edilen yüksek bir konumun, her kelimenin özenle seçildiği bir saygınlığın ve her alanda hürmetle bezeli bir önceliğin adıdır. Nitekim bu bağlamda dilimize yerleşmiş 'Kadın eli değmiş' tabiri, her zaman zarafet ve estetiğin, tekâmül ve düzenin, olgunlaşma ve bereketin adı olmuştur. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, sanattan edebiyata, hayatın hiçbir alanını kadınsız tasavvur edemez, kadınsız anlamlandıramaz, kadınsız inşa edemeyiz. Kadınların huzuru, mutluluğu ve donanımı, doğrudan bir ülkenin medeniyet düzeyini ve toplam kalitesini belirleyen en önemli etkendir. Kadınların, özgürlük, adalet ve eşitliği yeterince teneffüs edemediği, yeterince huzur ve mutluluk duyamadığı bir toplumda, erkeklerin de özgür, huzurlu ve mutlu olması mümkün değildir."