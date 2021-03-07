Plakasız araç kullanma cezası ne kadar? 2021 farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası

Araçların tüm işlemleri plakalar üzerinden yapıldığından plakasız araç kullanımının cezası ne yazık ki el yakacak cinsten. Otomobil ve diğer araçlarda arka ve ön kısım olmak üzere 2 adet plaka bulunması gerekir. Motosiklet, yarı ve tam römork araçlarda ise 1 adet plaka bulunmalıdır. Plakasız araç kullanımı gibi durumlarda yasalarca belirlenen cezalar karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan bazen araç plakası çalınabiliyor, düşebiliyor ya da trafikte meydana gelen birçok nedenden dolayı araç trafikte plakasız kalabiliyor. Böyle bir durumda kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalmaması adına zaman kaybetmeden plaka başvurusunda bulunması gerekiyor.

PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Trafikte her araçta mutlaka bulunması gereken plaka zorunluluğu trafik kuralları arasında son derece önemli bir yere sahiptir. Plakasız araç kullanma her ne sebeple olursa olsun yasalara aykırı bir durum olduğundan kesilecek ceza uyarı niteliği taşımaktadır. Trafikte aniden başınıza gelen geçici durumlar haricinde plakasız araç kullanımı yasaktır. Farklı nedenlerden dolayı plakanın araçta bulunmaması durumunda sürücüler plaka işlemini asla ertelememelidir. Aksi takdirde uygulanacak para cezasından kaçış yoktur.

Plakasız araç kullanma cezası her yıl olduğu gibi 2021 yılında da üzerine eklenen zamlarla yeniden gündemde. Trafikte plakasız araç kullanan sürücülere 1702,5 TL para cezası kesilmektedir. Ayrıca plakasız tespit edilen araçların tescil plakası takılana kadar ya da araç tescil edilene kadar araç trafikten men edilmektedir.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ CEZASI NE KADAR?

Taksi, ticari ya da şahsi araçlara sahte plaka yerleştirilenlere ve kullananlara para cezası kesilmektedir. Araca ait olmayan farklı bir plaka ile trafikte dolaşmanın cezası ise 6.687. TL'dir. Erken ödeme indirimi ise 5015,25 TL. olarak karşımıza çıkmakta.

Aynı zamanda sahte plaka kullanan kişilere adli işlem başlatılmaktadır. Sahtecilik suçuna girdiğinden sahte plaka değişikliği 2 yıldan 5 yıla kadar kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Farklı plaka kullanan sürücü eğer kamu görevlisi ise 3 yıldan 8 yıla kadar ödenecek hapis cezası ile yargılanmaktadır.