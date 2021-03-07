Salgındaki başarısıyla gündeme gelmişti! Hem Koronavirüs salgınına hem çetelere göz açtırmıyorlar

Koronavirüs salgını tedbirleri ve denetimleriyle; salgınla mücadelede başarısından sık sık söz ettiren Uşak'ta salgın çalışmalarını aralıksız sürdüren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri, aynı zamanda suça ve suçlulara da göz açtırmadı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu piyasasını elinde bulunduran organize bir çeteye operasyon düzenledi. Uşak Narkotik Masası Polisleri, il genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını yöneten bir çeteyi tespit etti. Çete üyeleri fiziki ve teknik takiple izlemeye alındı.



SİLAHLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas teraziler ve çete üyelerine ait ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan çete üyelerinin Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.