Samsun’da apartman önünde eşini canice döven İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Samsun'da bir kadını sokak ortasında döverken ki görüntüleri ortaya çıkan İbrahim Zarap, gözaltına alındı. Sosyal medyada tepkilerin çığ olduğu olayda Devlet büyükleri tarafından da ardı ardına paylaşımlar geliyor. İbrahim Zarap daha önce de defalarca kadını öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı!

İBRAHİM ZARAP KİMDİR?

Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadının, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildiği bildirilirken gelen son dakika haberine göre; Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi