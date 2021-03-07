Samsun’da apartman önünde eşini canice döven İbrahim Zarap kimdir? İbrahim Zarap tutuklandı mı?

Samsun'da bir kadını sokak ortasında döverken ki görüntüleri ortaya çıkan İbrahim Zarap, gözaltına alındı. Sosyal medyada tepkilerin çığ olduğu olayda Devlet büyükleri tarafından da ardı ardına paylaşımlar geliyor. İbrahim Zarap daha önce de defalarca kadını öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı!
İBRAHİM ZARAP KİMDİR?
Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı. İbrahim Zarap'ın saldırısı sonrasında kanlar içinde bilincini kaybeden kadının, çağrılan sağlık ekipleri tarafınca Samsun Gazi Hastanesine sevk edildiği bildirilirken gelen son dakika haberine göre; Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Eşi olduğu ileri sürülen kadına yanı başlarındaki küçük kızın çığlıklarına rağmen tekme atan adam kendisine sözlü olarak "Ne yapıyorsun sen" diyenlere de tepki gösterdi. Videoyu çeken kişinin eşine şiddet uygulayan şahsın tepkisi sonrasında "Kapıyı kilitle, anahtarı çek, müdahil olma" gibi söylemlerde bulunduğu duyuldu. İ.Z.'nin saldırısı sonrasında kanlar içinde kalan ve bilincini kaybeden kadın, çağrılan ambulansla Samsun Gazi Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İsminin İ.Z. olduğu ileri sürülen saldırgan Başsavcılık tarafından verilen talimatla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
BAŞSAVCILIK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA!
Öte yandan konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" açıklamasını yaptı.
"BU VAHŞETİN HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Samsun'da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." ifadelerini kullandı.
"BAKANLIK OLARAK TAKİPÇİSİYİZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.