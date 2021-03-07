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Sevgilisi ile plan yaptı boşandığı eşini vurdurttu

’NIN Ceyhan ilçesinde 4 gün önce Gizem Y. (30), boşandığı ancak birlikte yaşadığı Ömer Çelebi’yi (33) erkek arkadaşı Şıhmüslüm Kavut (26) ile plan yapıp tabancayla vurdurttu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ömer Çelebi hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olaydan sonra yakalanan iki sevgili ise tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.3.2021 20:36 Son Güncelleme: 7.3.2021 20:49 ABONE OL
Sevgilisi ile plan yaptı boşandığı eşini vurdurttu

Olay, 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.


Ömer Çelebi

Evinde oturan Ömer Çelebi, zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız ve iki çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu.

Olay anında evde bulunan Gizem Yıldız çelişkili ifadeler verince polis tarafından gözaltına alındı. Gizem Özyıldız, boşandığı eşini sevgilisi Şıhmüslüm Kavut ile plan yaparak vurdurttuğunu itiraf etti. İki sevgili mahkeme tarafından tutuklandı.

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Sevgilisi ile plan yaptı boşandığı eşini vurdurttu
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